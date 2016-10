Erst- und Zweitausstattung für Buben abzugeben

07.10.2016

Hallo, unsere Kleinen wachsen schnell und nun stehen hier zwei Riesen Kisten mit Jungen-Sachen. Nichts ist doppelt und reichlich von Größe 56 bis 68 sowie bald die weiteren Größen vorhanden. Gern möchten wir es für ein klein Obolus abgeben. Auch sind noch eine Wickeltasche und ein Badeeimer da. Wir würden uns freuen, wenn diese Menge an Sachen eine weitere Runde getragen werden und diese komplette Ausstattung am besten einfach zum nächsten Zwillingspaar weiterzieht. Gern rufen Sie mich an und kommen vorbei. Viele Grüße - Nancy. Telefon: 0163-878 82 06.