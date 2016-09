LIEFERBAR! Zwillinge? Jetzt brauch ich nen Doppelten ...

24.04.2013

Die Zwillingsmutter Sue Mortimer hat ihr Buch jetzt auf Deutsch herausgebracht (englische Originalausgabe "Mine's a Double"). Sue beleuchtet das Thema von allen Seiten. In Interviews in England und auch in Deutschland hat sie viele Geschichten erfahren, die hier zusammengestellt wurden. Das Buch über Zwillinge, Drillinge und Vierlinge ist deshalb besonders interessant und lesbarer als alle Ratgeber. (Ist ja auch kein Ratgeber ...) Jetzt neu bei uns im Programm.