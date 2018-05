Neue Datenschutzverordnung DSVGO

17.05.2018

Liebe User, liebe Zwillings- und Drillingseltern, liebe Interessierte,

die neue Datenschutzverordnung treibt alle Klein- und Kleinstgewerbetreibenden in den Wahnsinn. Auch mich. Aber: wir werden in Kürze unsere Information über den hier gepflegten Datenschutz an die neuen Vorgaben anpassen.

Nur soviel vorab: Bei mir sind Ihre Daten seit jeher bestens geschützt.

Ihre Daten werden nur für den Zweck, Ihre Bestellung zu erledigen, gespeichert und genutzt.

Ihre Daten werden ganz sicher an niemand anderen weitergegeben.

Und Ihre Daten werden selbstverständlich gelöscht, wenn Sie das wünschen.

Und Ihre Daten werden gelöscht, wenn wir die Daten nicht mehr benötigen. Da die meisten Vorgänge (Bestellungen, Rechnungen etc.) steuerrelevant sind, können wir Ihre Daten frühestens nach 10 Jahren löschen. Aber seien Sie versichert, dass mir nichts ferner liegt, als Sie mit unerwünschter Werbung zu traktieren.

Wer ZWILLINGE liebt, kommt ganz von selbst auf unsere Seite und bestellt etwas, wenn er möchte. Und wer sich nur einmal informieren möchte, ist ebenfalls gern hier gesehen ... auch ohne Datenspeicherung.

Herzliche Grüße

Marion von Gratkowski