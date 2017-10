Stillbücher: doppelt gemoppelt hält besser

10.10.2017

Unser neues Stillbuch ist da! Inga Sarrazin hat es zusammen mit unserer Autorin Gisela Otto für die Reihe DAS ZWILLINGE ABC zusammengestellt. Es spricht werdende Zwillings- und Drillingsmütter "per Du" an und enthält Blankoseiten für ein kleines, eigenes Stilltagebuch. Darüber hianus gibt Inga tolle Tipps - sie ist nicht nur AFS-Stillberaterin, sondern auch Zwillingsmutter und veranstaltet in Berlin Vorbereitungskurse für schwangere Zwillings- und Drillingsmuttis und natürlich den dazugehörigen Papa.

Das neue Buch ergänzt unser bisheriges Standardwerk von Susanne Wittmair "Zwillinge stillen", ebenfalls Stillberaterin (der LLL) und Zwillingsmutter. Hier finden sich auch jede Menge Erfahrungsberichte von stillenden Zwillings- und Drillingsmüttern.

Wer beide Bücher, die sich ergänzen, bestellt, bekommt 1 Ausgabe von ZWILLINGE- DAS MAGAZIN (nach Wahl) gratis dazu.