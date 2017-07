08.07.2017

Wir suchen nach eineiigen Zwillingen für ein Fotoshooting mit dem Fotografen Antonio Castello. Er hat gerade eine Ausstellung zum Thema Doppelgänger in der Concept Galerie Paulina's Friends in Berlin Mitte.

Das Shooting mit den Zwillingen wird am 25.07. um 19 Uhr stattfinden.

Nähere Informationen hier: http://mailchi.mp/paulinasfriends/eineiige-zwillinge-gesucht-1002057