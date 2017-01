Zwillinge für ZDF-Reportage gesucht

05.01.2017

Der TV-Journalist H-C Schultze sucht kleine Zwillinge, die noch einen Kinderwagen benötigen: Er schreibt:

"Im Auftrag des ZDF drehe ich gerade einen Fernsehmagazinbeitrag, in dem es um die Barrierefreiheit von Bahnhöfen geht.

In diesem Zusammenhang möchte ich gern in Stuttgart ein paar Szenen nachstellen, wo es einer Mutter mit Zwillingen im Kinderwagen wegen kaputter Fahrstühle in mehreren Bahnhöfen nicht gelingt, mit den Kindern zum Arzt zu kommen.

Dafür suche ich eine Mutter mit Zwillingen, die so klein sind, dass sie noch im Kinderwagen fahren und die gerne bei solche Dreharbeiten mitmachen möchte. Der Zeitaufwand beträgt ca. 4 Stunden und wird bezahlt"

Sie erreichen mich unter meine mail-Adresse h-c.schultze@t-online.de