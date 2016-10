Unser erstes Jahr mit Zwillingen - ein Tagebuch

27.10.2016

"Zwillinge: unser erstes Jahr" ist da und kann ab sofort bei uns bestellt werden. Auf 136 Seiten finden sich nicht nur erste wichtige Tipps & Adressen, sondern auch jede Menge Platz für eigene Eintragungen und Fotos. Es geht um alle Themen, die in so einem ersten Jahr anfallen: Stillen, Füttern, unruhige (und ruhige) Nächte, Entwicklungsschritte, Ausfahrten mit dem Zwillingswagen, den ersten Urlaub, neue Freunde, Taufe und vieles mehr. Seiten, die man nicht braucht, werden einfach anders genutzt. So entsteht ein schönes Erinnerungsstück für die ganze Familie ...