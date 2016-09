Zwillinge - Schwangerschafts-Tagebuch neu

09.02.2016

Das beliebte Tagebuch für die Zwillingsschwangerschaft ist jetzt wie geplant endlich in der großen Version herausgekommen. "Zwillinge - mein Schwangerschafts-Tagebuch" gab es bereits als kleine Version in der Größe 17 x 17 cm. Jetzt haben wir das Tagebuch zum Selberschreiben in der Größe 21 x 21 cm herausgebracht. So ist mehr Platz zum Schreiben und um Fotos Einzukleben. Außerdem ist das neue Tagebuch mit dickerem Papier hergestellt worden, was das Schreiben und auch das Fotos-Einkleben leichter macht. Auch die bisher erschienenen Tagebücher (klein) werden in der nächsten Zeit mit dem neuen Papier umgerüstet. Die kleinen Tagebücher in den drei Farben himmelblau, rosarot und zartgrün bieten wir weiterhin an. Das neue, große Zwillings-Schwangerschafts-Tagebuch ist farblich neutral. ISBN 978-3-927058-92-7.