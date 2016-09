Mutter-Kind-Kur-Ratgeber

06.07.2015

Unser Ratgeber in Sachen "Mutter-Vater-Kind-Kur" ist da! Es besteht aus drei Teilen: Teil 1 informiert über Antragstellung, Widerspruch, Auswahl einer geeigneten Kurklinik, Ablauf einer Kur und vieles mehr. Teil 2 ist ein Bilder-/Vorlese- & Ausmalbuch für Kinder und beschreibt den Aufenthalt in einer Kinder-Reha, bei der die Mutter die Begleitperson ist, und Teil 3 besteht aus den Erfahrungen von Kurteilnehmern in verschiedenen Kliniken und in verschiedenen Konstellationen.

ISBN 978-3-927058-75-0