Persönlichkeitsentwicklung bei Zwillingen

26.10.2014

Jetzt ist es da ... das neue Buch von Diplom-Pädagogin Katja Masin, die nicht nur Zwillingsmutter ist, sonern auch Überlegungen anstellt, wie man Zwillingen zu mehr Individualität verhelfen kann. Und so richtet sich ihr Buch nicht nur an Eltern, sondern auch an Fachpersonal in Kindergärten, Krippen und Schulen. Das Buch kann ab sofort bei uns unter www.twins.de bestellt werden. Lieferbar ist es bei uns ab 5.11.2014

Auf online-Buchbestell-Portalen kann es ab sofort bestellt und geliefert werden.